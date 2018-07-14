Хулен Лопетеги хочет видеть в «Реале» Родриго

Нападающий «Валенсии» Родриго попал в сферу интересов «Реала». Главный тренер «сливочных» Хулен Лопетеги является поклонником таланта 27-летнего форварда, он, в частности, включил Родриго в окончательную заявку сборной Испании на ЧМ-2018.

Гендиректор «Валенсии» Матеу Алемани осведомлен об интересе к футболисту и требует у потенциальных покупателей 120 миллионов евро.

Помимо «Реала», интерес к Родриго в свое время проявляли «Атлетико» и «Наполи».

В минувшем сезоне на счету форварда 16 мячей и 6 голевых передач в 37 матчах чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: As