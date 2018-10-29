Хулен Лопетеги уволен с поста тренера мадридского «Реала»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Мадридский «Реал» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Заявление опубликовано на официальном сайте команды.

Совет директоров принял данное решение в связи с неудовлетворительными результатами мадридского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера будет Сантьяно Солари, ранее тренировавший «Кастилью». Аргентинский специалист приступит к выполнению своих обязанностей завтра, 30 октября.

Накануне, 28 октября, «Реал» потерпел разгромное поражение в «класико» с «Барселоной». Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Сине-гранатовые в свою очередь лидируют в чемпионате.

Лопетеги стал главным тренером мадридцев в июне 2018 года, сменив на этом посту Зинедина Зидана. Ранее специалист работал в сборной Испании, «Порту» и других командах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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