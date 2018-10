Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки. Хроника падения

View this post on Instagram

Отправлю в "Бутырку" Кокорину и Мамаеву ватник и валенки, теплые вещи им нужны #irinaromanovskaya #футболисты #хулиганы #кокорин #мамаев #бутырка #футболисты #валенки #ватник #забота #теплыевещи #простите #их #будьтедобрее