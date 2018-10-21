Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки. Хроника падения

Художница из Петербурга Ирина Романовская, рисующая картины грудью, поддержала футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сидящих в СИЗО «Бутырка», за избиения людей. Девушка подготовила им замечательные подарки, чтобы скрасить пребывание за решеткой.

«Отправлю в «Бутырку» Кокорину и Мамаеву ватник и валенки, теплые вещи им нужны», — написала художница в Instagram. Для спортсменов, находящихся под следствием, Романовская специально сделала ватник и валенки, украшенные их портретами.

Кроме того, Романовская опубликовала на youtube ролик, где продемонстрировала танец в поддержку заключенных футболистов. При этом к груди она прикрепила портреты футболистов. «Простить и понять. Мамаев и Кокорин больше не будут хулиганить и никого бить. Правда», — такой подписью сопроводила девушка свое видео.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Всех трое обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). На аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов — Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской — в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Вся информация о деле Кокорина и Мамаева:

21 октября, воскресенье

Художница грудью из Петербурга сделала для Кокорина и Мамаева ватник и валенки

Сергей Степашин: «Когда Александр был в «Динамо», то он бы так не поступил»

20 октября, суббота

Секретарь ОНК: «Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша. Павел понимает, СИЗО – не курорт»

За время отбывания наказания Кокорин и Мамаев заработали около 10,5 млн рублей

Мамаева и Кокорина перевели в двухместные камеры СИЗО

19 октября, пятница

Александр Кокорин ответил на письма болельщиков

Александр Кокорин: «Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь»

Александр Кокорин выразил благодарность семье и «Зениту» за поддержку

Суд отказался переводить Кокорина под домашний арест

Сергей Фурсенко подал ходатайство об освобождении Кокорина из СИЗО

Младший брат Кокорина остается под стражей

Мамаев остается в СИЗО

18 октября, четверг

Адвокат Мамаева: «Павел хулиганских действий не совершал. Он к ним непричастен»

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Виктор Березов: «Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром»

Мамаев и Кокорин примут участие в заседании суда по видеосвязи из «Бутырки»

17 октября, среда

Адвокат Пака Удунян: «Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно»

Кокорин и Мамаев просят поместить их под домашний арест, а избитый водитель покинул Боткинскую больницу

В деле Мамаева и Кокорина появились новые подробности

16 октября, вторник

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях

Мамаев и Кокорин попросили о посещении храма при СИЗО

С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения

Игорь Денисов: «Футболисты – последние, с кого молодежь берет пример»

Кокорин встретится с пострадавшими

Из Кокорина и Мамаева сделали матрешек на продажу

15 октября, понедельник

На наказание Кокорина и Мамаева не повлияет опьянение

Адвокат Мамаева: «Условиях в СИЗО вполне сносные. Неудобств Павел не испытывает»

Алексей Попов: «Все мы бухаем и деремся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает»

Пострадавшие от рук Кокорина и Мамаева чиновники получили государственные награды

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой не соглашался идти на мировую с Кокориным и Мамаевым

Защита Павла Мамаева подала апелляцию на арест футболиста

Сослан Джанаев: «Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но не столь жестокое»

14 октября, воскресенье

Дарья Валитова — о муже Александре Кокорине: «Он мухи не обидит, это может подтвердить любой человек из его окружения»

Понять и простить: российский футбол встает на защиту Кокорина и Мамаева

Хавбек «Локомотива» полагает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже раскаялись

Отец Павла Мамаева: «Я искренне извиняюсь»

Павлу Мамаеву передали в Бутырку лапшу быстрого приготовления и сладости. Кокориным передач не делали

Кокорину и Мамаеву предложили спортзал в СИЗО

13 октября, суббота

Мирча Луческу и Игорь Лебедев высказались в защиту Кокорина и Мамаева

Страховой полис Кокорина. Максим Михалко – о тех, кого подставил нападающий «Зенита»

Адвокат Кокориных: «Побои на видео не предполагают содержания под стражей»

Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности принять Кокорина и Мамаева в команду «Ахмат»

12 октября, пятница

Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева

Павел Мамаев обжалует заключение под стражу 15 октября

Александр Самедов: «Должна быть очень веская причина, чтобы Мамаев и Кокорин так поступили»

Сослан Гатагов поддержал Александра Кокорина: «Не судите по одному поступку, не зная, какие горы добра сотворил этот мужчина с большой буквы»

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11 октября, четверг

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10 октября, среда

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Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет вести главное управление МВД Москвы

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9 октября, вторник

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Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

8 октября, понедельник

Опубликовано видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе

Фото: Vkontakte Веры Стрельцовой

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash , «Спорт-Экспресс», Интерфакс,

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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