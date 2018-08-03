Хуан Себастьян Верон: «Месси чувствует себя некомфортно в сборной, пора строить другую команду»

Бывший защитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон считает, что «альбиселесте» не могут более полагаться только на нападающего Лионеля Месси. Впереди у аргентинской команды, по мнению Верона, непростой переходный период.

«Пришло время строить совсем другую команду. Если Лео хочет быть ее частью, его надо в нее привлекать, однако необходимо раз и навсегда перестать думать о том, что кто-то может нас спасти в одиночку. Лео чувствует себя некомфортно в сборной, игра в ее составе не делает его счастливым, а потому ему трудно брать на себя ответственность за результат.

Но мы должны подать ему руку помощи, сказать, что он нам нужен, потому как он является душой сборной Аргентины, ее самым большим кумиром! Я хочу, чтобы Лео сохранял хладнокровие и берег свое здоровье, и тогда мы снова станем чемпионами» – заявил 43-летний аргентинец.

Хуан Себастьян Верон выступал за сборную Аргентины с 1996 по 2010 годы, с которой выиграл серебряные медали Копы Америки в 2007 году.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN Argentina