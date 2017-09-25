Хуан Мата: «ЦСКА – классическая команда в европейском футболе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 27 сентября в Москве.

«ЦСКА – классическая команда в европейском футболе. Они выиграли оба матча в плей-офф перед стартом на групповом этапе, где последовала великолепная победа в Лиссабоне. Излишне говорить, что это будет сложная игра, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько важен этот турнир, и отдадим всё, чтобы оправдать ожидания болельщиков», — сказал Мата.

Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет 27 сентября в Москве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»