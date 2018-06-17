Хуан Карлос Осорио: «Эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам. Вы ее заслужили»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио ответил на вопросы журналистов после матча со сборной Германии. Его команда сенсационно одолела действующих чемпионов мира — 1:0.

— За счет чего вы победили сегодня, как вы себя чувствуете сейчас?

— Конечно у нас был тактический план, который мы разработали шесть месяцев назад. Но потом случились небольшие травмы и мы произвели изменения. У нас быстрые игроки на флангах, один из них Ирвинг Лосано. При всем уважении, в первом тайме мы смотрелись лучше. А уже после перерыва мы ожидали именно тех замен, которые произвел Йоахим Лев. Мы готовились к выходу Марио Гомеса. Я очень доволен результатом, мы имели шансы забить второй гол. Сейчас мы уже начинаем готовиться к следующему матчу. Этот результат мы посвящаем всем нашим мексиканским болельщикам, я думаю, вы заслужили ее.

— Кажется, вы разгадали план Йоахима Лева на игру.

— Здесь во многом заслуга моих игроков. Многие из них поделились своим опытом и очень хорошо понимают игру. Мы не боялись поражения, что и стало залогом нашего успеха. Мы прекрасно сыграли в обороне и наши игроки заслуживают уважения.

— Карлос Вела был одним из лучших игроков на поле в первой половине. Почему вы поменяли его во втором тайме?

— Он играл перед Хедирой и Кроосом и должен был разрывать связь между ними. Ему это удалось. Практически во всех опасных моментах он был ключевым игроком. Но наша стратегия заключалась в том, что он должен был провести на поле 60 минут.

— Можно ли вас теперь считать фаворитом группы?

— Я думаю, что мы хорошо сегодня сыграли. Но не стоит спешить. Впереди матч со Швецией, они непростой соперник. Сейчас же мы настраиваемся на следующую игру с Южной Кореей.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press