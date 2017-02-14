Хуан Инсаурральде подрался с одноклубником на тренировке «Бока Хуниорс»

Экс-защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде стал участником скандального эпизода. Футболист поучаствовал в драке с партнером по аргентинской «Бока Хуниорс».

32-летний Инсаурральде повздорил с защитником Хонатаном Сильвой. Футболисты сцепились во время тренировки аргентинского клуба. Игроков сразу же разняли одноклубники.

В текущем сезоне Хуан провел 8 матчей за «Боку», сумев забить один гол. В составе «Спартака» защитник выступал с 2012 по 2015 годы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: FOX Sports