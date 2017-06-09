Хуан Антонио Пицци: «У нас еще нет понимания, когда Клаудио Браво полностью восстановится»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после ничейного матча со сборной России отметил, что доволен самоотдачей команды. Также специалист рассказал о том, в какой форме подходят к Кубку конфедерации лидеры национальной команды.
Хуан Антонио Пицци: «В первом тайме мы доминировали, контролировали мяч. Во втором — с выходом Алексиса, стали еще и создавать больше моментов, забили, но Россия — достойный соперник. Ничья — закономерный результат. Продолжаем подготовку.
В матче против сборной Румынии опробуем новые схемы и проведем небольшую ротацию.
Всегда есть над чем прибавить. Футболисты давно не имели игровой практики. В этом матче были хорошие моменты.
Клаудио Браво старается из-за всех сил, чтобы набрать форму и сыграть на турнире. У нас еще нет понимания, когда он полностью восстановится. Он не играл с апреля. Все наши вратари работают отлично. Клаудио — один из тех, кому не нужно много времени, чтобы набрать кондиции.
Санчес вчера отлично поработал на тренировке и сегодня вышел на замену. Он в хорошей форме. Будем стараться подвести всех игроков в хорошей форме к предстоящему турниру.
Медель — один из немногих игроков, который сыграл сотню матчей за сборную», — рассказал на послематчевой пресс-конференции специалист.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»