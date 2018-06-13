Хуан Антонио Пицци: «Матч против сборной России будет сложнейшим для нашей команды на турнире»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци ответил на вопросы журналистов перед матчем со сборной России. По мнению аргентинца, эта игра станет сложнейшей для его команды на турнире.

— Расскажите, чего ожидать от сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018?

— У нас огромное желание хорошо сыграть в первом матче. В моей профессиональной карьере не было опыта участия в подобных турнирах и в матче открытия в частности. Мы настроены как можно лучше выступить на ЧМ-2018, чтобы порадовать болельщиков из Саудовской Аравии.

— Вы потрясающий тренер, у вас есть собственный стиль. А какой стиль стоит ждать от вас в этом матче?

— Мой стиль заключается в постоянной борьбе на каждом участке поля и мы постараемся навязать свою игру сопернику. Мы будем стараться как можно больше владеть мячом и добиться наивысшего результата.

— Как вы считаете, сборная России окажется под большим давлением, как хозяева турнира?

— Я думаю, что все команды, приехавшие сюда, находятся под давлением. Но оно наоборот мобилизует нас, заставляя сделать нашу работу лучше. Хотя статус хозяина чемпионата оказывает дополнительное давление.

— Испанская сборная только что уволила Хулена Лопетеги, что вы можете сказать по этому поводу?

— Я могу сказать только одно, я знаком с Хуленом и хорошо знаком с Фернандо Йерро, но я не знаю всех деталей. Я лишь желаю Фернандо Йерро всяческих успехов и надеюсь, что им будет по силам выйти из сложившейся ситуации.

— Как по вашему, какая команда станет самым сложным соперником для Саудовской Аравии?

— Россия. Мы сосредоточены на этом матче и считаем, что единственный шанс добиться успеха — концентрироваться на каждом конкретном матче. Сейчас я не думаю о других соперниках и уверен, что это будет сложнейший матч для нашей команды на турнире.

— Как вы оцените силу вашей группы? Есть мнение, что она одна из слабейших на турнире.

— Все 32 команды заслужили свое место на этом турнире и здесь нет слабых команд. Я уверен, что все они будут стараться показать свой максимум и полагаться на свои сильные стороны.

— У сборной России намного лучше получается играть на втором этаже. Как ваша сборная намерена противостоять этому фактору?

— Мы представляем, как против нас может сыграть сборная России и это умение россиян действительно может быть опасным для нас. Но мы готовы к подобной манере игры.

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче-открытия ЧМ-2018 в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». Начало встречи в 18:00.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press