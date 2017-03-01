Ховард Вэбб рассказал о своей службе в полиции

Арбитр, получавший премию лучшего судьи мира, откровенно рассказал о своей жизни. В ней были не только футбол и свистки.

Ховард Вэбб поведал о самом сумасшедшем выезде в полицейской карьере: «Мне пришлось ехать к голому парню, прикованному к забору. Его жена узнала, что у него интрижка на стороне. По пути из паба она предложила ему… как бы выразиться… «позабавиться». Он разделся, а жена привязала его к забору, чтобы отомстить. Он отбивался, поэтому нам пришлось его арестовать».

Сам арбитр тоже порой совершал преступления: «Я умыкнул несколько рулонов туалетной бумаги в отелях. Когда дома заканчиваются запасы, приходится забирать парочку рулонов с собой в чемодане. Я оправдываю себя так: «Я не виноват, за все время проживания здесь я ни разу не по*рал. Этот рулон принадлежит мне по праву».

Вэбб сравнил пьяных людей арестованных по службе и раздраженных игроков: «Они похожи. Разница в том, что, когда ты судишь матч, ты не можешь использовать физические меры сдерживания. Иногда абсолютно рефлекторно я отталкиваю игроков, чтобы закончить эпизод, но нам настоятельно не рекомендуют даже прикасаться к игрокам. Мои габариты и почти 190 см роста могут сыграть плохую службу в данном случае. Но и в ситуации с пьяными, и с игроками на поле, необходимо успокоить людей и попытаться справиться с ними».

Самый сложный для судейства игрок – несомненно, « Крэйг Беллами! Он был отличным игроком, но каждый вечер, когда мы с Беллами пересекались на поле, давался мне тяжело с психологической точки зрения».

Любимая часть полицейской экипировки – «шлем. Когда мне было около 25, мне казалось, что я круто в нем выгляжу. Может, потому, что у меня была идиотская прическа… У меня были тоненькие жидкие волосы, я их ненавидел и прикрывал шлемом. Мне казалось, что в нем я выгляжу сексуальным, молодым и сильным. Но, когда я его снимал, то снова становился не пойми кем».

Ховард не удивлен, что все лучшие футбольные арбитры – лысые. «Пьерлуиджи Коллина был самым лучшим. Без сомнения, знаковая фигура. Когда он злился, он так смотрел на тебя, что ты невольно сознавался во всех грехах, даже в том, чего не совершал. Я придерживаюсь научных доводов о том, почему лысым людям легче справляться с судейством при прочих равных. И это никак не связано с агрессивным видом или мужественностью от потери волос. Просто это придает тебе уверенность».

Но самый величайший лысый в истории для Вэбба – «это Михаил Горбачев. Я думаю, нелегко ему приходилось. Мало того, что он лысел, так еще с лысиной все увидели его родимое пятно прямо на голове. Михаилу вдвойне не повезло. Но из этой лысины на свет появилась «перестройка».

Самый странный сон в жизни: «я сижу на сайте «Шеффилд Уэнсдэй», слышу, как входит моя жена, и переключаю на вкладку с порнухой, чтобы избежать позора»!

Фото: Global Look Press

Источник: fourfourtwo.com