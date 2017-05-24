«Рубин» и «Динамо» хотят подписать Игоря Лебеденко

Игорь Лебеденко может перейти в казанский «Рубин» или в московское «Динамо». У футболиста истек контракт с грозненским «Тереком».

Сам Лебеденко склоняется к продолжению карьеры в московском клубе.

Игорь выступал за «Терек» с 2013 года. В 130 матчах футболист отличился 18 раз. В текущем сезоне Лебеденко трижды поразил ворота соперников.

Игорь уже выступал за московские клубы. С 2002 по 2004 провел время в «Торпедо», а с 2005 по 2006 играл за «Локомотив».

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт