Хосеп Гвардиола: «Я работаю в Англии не ради изменения местного футбола»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих целях в чемпионате Англии. Также 46-летний специалист начал рассуждать о мнении людей к нему после после того, как он покинет команду.

«Я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола? Это было бы слишком высокомерно. Я пришел в «Манчестер Сити» ради завоевывания титулов и побед в каждом матче. Только тогда болельщики будут довольны мной и командой.

После того, как я уйду, люди будут судить меня по той работе, которую я сделал. А игроки, с которыми я работал каждый день, скажут: «Пеп помог мне стать лучше», или: «Пеп не слишком помог мне стать сильнее». Именно так это происходит везде.

В «МанСити» испанский специалист работает с лета 2016 года. «Горожане» завершили выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, а после 28 туров АПЛ клуб набрал 57 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports