Хосеп Гвардиола заявил, что больше никогда не возглавит «Барселону»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что больше никогда не возглавит «Барселону». Ранее сообщалось, что 46-летнего специалиста вернуться в клуб просил Лионель Месси после того, как сине-гранатовые крупно уступили «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.

«Я больше никогда не хочу возвращаться в «Барселону» в качестве тренера. Мое время там прошло.

Месси в «Манчестер Сити»? Я уже говорил, что хочу, чтобы Лионель завершил свою карьеру в каталонском клубе», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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