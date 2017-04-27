Хосеп Гвардиола: «Я восхищаюсь Майклом Кэрриком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления ветерана «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Специалист признался, что восхищается игрой полузащитника.

Сегодня вечером Майкл проведет, возможно, последнее дерби Манчестера, заменив травмированного Поля Погба. По словам Гвардиолы, он всегда восхищался игрой Кэррика и ставит его в один ряд со звездами «Барселоны».

«Я большой фанат Майкла Кэррика. Он один из лучших опорных полузащитников, которых я когда-либо видел», — заявил Гвардиола.

После переезда на «Олд Траффорд» в 2006 году Кэррик провел 450 матчей в футболке «красных дьяволов», но не получил признания от основной массы болельщиков МЮ и теперь готовится покинуть клуб.

Напомним, встреча между «Манчестер Юнайтед» и «»Манчестер Сити» состоится 27 апреля в 22:00 по московскому времени. Команды ведут турнирную борьбу за попадание в четверку. На данный момент их разделяет лишь одно очко.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN