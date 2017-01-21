Хосеп Гвардиола: «Я недостаточно хорош для «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил свою работу в клубе. Испанец остался недоволен первой половиной сезона в исполнении своей команды.

«Возможно, ожидания от моего приезда в АПЛ были слишком завышены. Статьи журналистов были комплементарны ко мне после нашей удачной серии на старте сезона.

Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити». В команде собраны отличные игроки, они уже доказывали это в текущем и прошлых сезонах. Я уважаю их, как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Я не потерплю неуважения к своим игрокам, всех этих вопросов о том, достаточно ли они хороши для меня.

Нам нужно выстроить команду, сейчас я работаю над этим. Я первым пойму, если не буду подходить команде, тогда мы все обсудим с клубом и найдем решение», — заявил Гвардиола.

После 21 тура «горожане» набрали 42 очка. Манкунианцы идут на 5-месте месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian