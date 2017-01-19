Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде Кейлора Наваса

Вчера сообщалось, что «Манчестер Сити» поборется за голкипер «Атлетико» Яна Облака. Сегодня Хосеп Гвардиола решил изменить свой выбор.

Голкипер «горожан» Клаудио Браво в последнее время не оправдывает возложенных на него надежд. По сообщениям СМИ, испанский тренер уже определился с заменой Браво. В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» попробует приобрести голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса. Отмечается, что вероятность того, что «королевский клуб» примет предложение, достаточно велика.

Отметим, что нынешний вратарь «горожан» Клаудио Браво не блещет стабильной игрой в последнее время. За 18 матчей он пропустил 23 мяча. Его команда идет на 5-ой строчке с 42-мя очками в активе.

Потенциальный новичок «горожан» Кейлор Навас в текущем сезоне пропустил 10 мячей в Ла Лиге. Провел 11 матчей и 3 отстоял на ноль

Фото: Global Look Press

Источник: OK Diario