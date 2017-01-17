Хосеп Гвардиола хочет подписать 6 новых игроков, Пьер-Эмерик Обамеянг и Алексис Санчес – в шорт-листе

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в серьезном обновлении состава, которое, вероятнее всего, произойдет летом. По словам источника, Гвардиола хочет видеть в составе двух фланговых игроков, которые могли бы закрыть всю бровку, двух центральных защитников, одного полузащитника и еще одного нападающего.

Также «Сити» могут приобрести нового голкипера, поскольку действующий контракт Вилли Кабальеро истекает этим летом.

«Горожане» всерьез интересуются двумя игроками «Саутгемптона» – левым защитником Райаном Бертраном и центральным игроком линии обороны Виргилем Ван Дейком.

Гвардиола также хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, интерес к которому проявляет «Реал». «Боруссия» не намерена отпускать своего лучшего нападающего меньше чем за 70 миллионов евро.

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает через полтора года, также рассматривается «Сити» в качестве потенциального усиления. Ранее Гвардиола уже работал вместе с Санчесом в «Барселоне».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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