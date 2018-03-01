Хосеп Гвардиола: «Все понимаю и хочу выразить Венгеру поддержку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру в связи со слухами об отставке французского специалиста. Испанец верит, что Венгер сможет уладить свои проблемы.

«Все понимаю и хочу выразить Венгеру поддержку. Я на его стороне и знаю, что он чувствует, потому что сам был в таком же положении до этого. В такие моменты чувствуешь себя одиноким, потому что со всех сторон оказывается давление. То же самое может в будущем случиться со мной. Мы выиграли, и я хорош. Арсен Венгер не выиграл, и он плох. Это так не работает, и я всегда поддерживаю своих коллег», — говорит Гвардиола.

Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 28-го тура АПЛ сегодня, начало — в 22:45 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail