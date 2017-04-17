Хосеп Гвардиола: «В Испании и Германии давление выше, в Англии мне его немного не хватает»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об английском футболе. Каталонский специалист заявил, что ему не хватает давления.

«В Англии мне немного не хватает давления. В Испании и Германии давление выше, оно идет на игроков, тренеров, вообще на всех. А здесь — спокойствие. Например, болельщики всегда ведут себя безукоризненно, и мне это очень нравится. Кроме того, я всегда уверен в поддержке клуба.

Но иногда, когда осознаешь, что не можешь проиграть какой-либо конкретный матч, ты чувствуешь давление, потому что знаешь: тебя и игроков будут критиковать. Чтобы помочь игрокам прибавить, нужно создать что-то особенное. Но нужно время, чтобы вложить в головы и сердца игроков какую-то информацию или установку.

Понятно, что порой журналисты убивают тренеров, но такое происходит везде. Смотрите, мы проиграли «Монако» и вылетели в ЛЧ, потом был тяжелый отрезок из трех матчей — с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси», где мы не одержали ни одной победы. Но уже в следующей встрече, с «Халлом», болельщики очень помогли победить, потому что на протяжении всего матча поддерживали нас. В Италии или Испании этого бы не случилось. Я испытал такое впервые и очень благодарен фанатам», — заявил Гвардиола.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» после 32 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal