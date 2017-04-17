Хосеп Гвардиола: «В Испании и Германии давление выше, в Англии мне его немного не хватает»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об английском футболе. Каталонский специалист заявил, что ему не хватает давления.

«В Англии мне немного не хватает давления. В Испании и Германии давление выше, оно идет на игроков, тренеров, вообще на всех. А здесь — спокойствие. Например, болельщики всегда ведут себя безукоризненно, и мне это очень нравится. Кроме того, я всегда уверен в поддержке клуба.

Но иногда, когда осознаешь, что не можешь проиграть какой-либо конкретный матч, ты чувствуешь давление, потому что знаешь: тебя и игроков будут критиковать. Чтобы помочь игрокам прибавить, нужно создать что-то особенное. Но нужно время, чтобы вложить в головы и сердца игроков какую-то информацию или установку.

Понятно, что порой журналисты убивают тренеров, но такое происходит везде. Смотрите, мы проиграли «Монако» и вылетели в ЛЧ, потом был тяжелый отрезок из трех матчей — с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси», где мы не одержали ни одной победы. Но уже в следующей встрече, с «Халлом», болельщики очень помогли победить, потому что на протяжении всего матча поддерживали нас. В Италии или Испании этого бы не случилось. Я испытал такое впервые и очень благодарен фанатам», — заявил Гвардиола.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» после 32 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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