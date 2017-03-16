Хосеп Гвардиола расстанется с 18-ю игроками в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен произвести чистку в команде. Испанский специалист планирует радикальным образом изменить состав.

Английский клуб могут покинуть 18 футболистов. По информации источника, контракты не будут продлены с такими футболистами, как Туре, Клиши, Сабалетой, Кабальеро, Навасом, Санья и Адарабиойо.

Отданные в аренды Харт, Мангаля, Насри, Бони и Денайер Гвардиоле также не нужны. Также под вопросом будущее Агуэро, Компани, Коларова, Делфа, Ихеначо и Фернандо.

Напомним, что «Манчестер Сити», проиграв в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов «Монако» (1:3), закончил выступление в этом турнире. В чемпионате Англии на данный момент клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian