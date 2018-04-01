Хосеп Гвардиола: «Приоритетом для игроков «Манчестер Сити», в любом случае, является Лига чемпионов, а не дерби с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал основным приоритетом английского клуба матчи 1/4 финала Лига чемпионов с «Ливерпулем». А дерби с «Манчестер Юнайтед» уходят на второй план.

«Сейчас мы думаем исключительно о матчах с «Ливерпулем». Я понимаю, что многих интересует наша подготовка к «Манчестер Юнайтед», но приоритетом для игроков «Манчестер Сити», в любом случае, является Лига чемпионов», — говорит Гвардиола.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» состоится 4 апреля, а дерби против «Манчестер Юнайтед» 7 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian