Хосеп Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни. Заведение называется Tast Cuina Catalana.

«Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast.

Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома.

Tast — это простой ресторан, где важен каждый гость», – заявил шеф-повар ресторана.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»
Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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