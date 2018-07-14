Хосеп Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни. Заведение называется Tast Cuina Catalana.

«Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast.

Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома.

Tast — это простой ресторан, где важен каждый гость», – заявил шеф-повар ресторана.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

Источник: твиттер «Манчестер Сити»