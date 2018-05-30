Хосеп Гвардиола опроверг информацию о трансфере Иско

Автор: Михаил Серебряков 0

Isco

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его клуб не собирается приобретать полузащитника «Реала»  Иско. Ранее в СМИ сообщалось об интересе  «горожан» к Иско. 

«Нет, «Манчестер Сити» не собирается покупать Иско», – сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов был купить Иско за € 80 млн.

Зарплата Иско в «Реале» составляет € 6 млн, а «Ман Сити» якобы готов предложить € 10 млн в год плюс до € 1,5 млн в качестве бонусов.

В этом сезоне испанец провел 30 матчей забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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