Хосеп Гвардиола: «Наш автобус разбит, и я не ждал от такого престижного клуба, как «Ливерпуль», подобных вещей»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен поведением болельщиков «Ливерпуля». Напомним, перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов фанаты атаковали автобус «горожан».

«Полиция знала, что может произойти, и должна была принять меры, чтобы этого не случилось. Год назад подобное произошло в Дортмунде.

Мы приехали сюда играть в футбол и не очень понимаем эту ситуацию. Автобус разбит, и я не ждал от такого престижного клуба, как «Ливерпуль», подобных вещей. Впрочем, разумеется, это не клуб, а простые люди, один, два или три человека. Будем надеяться, что это не повторится», – сказал Гвардиола.

Вчера, 4 апреля, «Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC 

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