Хосеп Гвардиола: «Моя тренерская карьера близится к своему завершению»

«Я проведу в Манчестере три следующих сезона, а, возможно, больше, но я приближаюсь к завершению своей тренерской карьеры. Я уверен насчет этого. Я не буду оставаться на скамейке до 60-65 лет. Я чувствую, что процесс моего прощания уже стартовал. Что буду делать потом? В гольф играть», – сказал Гвардиола.
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» стартовал с 6 побед в АПЛ-2016/17, установив рекорд клуба. После 20 туров «Сити» занимает третье место в турнирной таблице.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC