Хосеп Гвардиола: «Моя тренерская карьера близится к своему завершению»

Хосеп Гвардиола сделал довольно странное заявление о том, что его тренерская карьера близится к своему завершению. Главный тренер «Манчестер Сити» не собирается работать до конца жизни.

Поработав четыре года с «Барселоной» и три года с «Баварией», с этого сезона испанский специалист трудится в «Манчестер Сити». Пока английская карьера Гвардиолы складывается непросто, и у публики становится все больше вопросов к методам Хосепа. Однако 45-летний Гвардиола не бежит от трудностей и даже намекает, что готов продлить свое пребывание в Манчестере за пределы действующего контракта. При этом Хосеп не собирается долго оставаться в профессии.

«Я проведу в Манчестере три следующих сезона, а, возможно, больше, но я приближаюсь к завершению своей тренерской карьеры. Я уверен насчет этого. Я не буду оставаться на скамейке до 60-65 лет. Я чувствую, что процесс моего прощания уже стартовал. Что буду делать потом? В гольф играть», – сказал Гвардиола.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» стартовал с 6 побед в АПЛ-2016/17, установив рекорд клуба. После 20 туров «Сити» занимает третье место в турнирной таблице. Фото: Global Look Press

Источник: BBC