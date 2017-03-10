Хосеп Гвардиола: «Мне вручили награду «Тренер месяца», так как в шкафу Конте нет места»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола  сообщил за что ему вручили награду лучшему тренеру Премьер-лиги в феврале. По его словам, это случилось только потому, что в шкафу наставника «Челси» Антонио Конте уже не осталось места для этой статуэтки.

«Я понимаю традицию, но, честно и при всем уважении, что принимают во внимание, вручая награду лучшему игроку или тренеру месяца? Для меня это не важно», — говорит испанец.

«Думаю, что шкаф Конте полон и там уже нет места, поэтому они решили вручить награду кому-то другому», — в шутку сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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