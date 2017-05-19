Хосеп Гвардиола: «Игра с «Уотфордом» – настоящий финал сезона для «Манчестер Сити»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Уотфордом» в 38-м туре АПЛ. За тур до окончания сезона «горожане» занимают третье место в таблице, опережая «Ливерпуль» и «Арсенал» на два очка и три очка соответственно.

«В воскресенье предстоит важнейший матч – настоящий финал сезона. Мы должны победить. Мы хорошо играли в последних матчах, но должны отлично выступить в последние 95-96 минут сезона. У «Уотфорда» был хороший сезон – он в безопасности. Мы должны быть осторожны.

Мы потеряли много очков в домашних матчах. В следующем сезоне должны играть лучше. В матче с «Вест Бромвичем» у нас было много голевых моментов: мы должны продолжать играть на таком же уровне. Перемены будут, но мы поговорим об этом после завершения сезона», — сказал Гвардиола.

После 37 туров «горожане» набрали 75 очков. Для попадания в Лигу чемпионов им будет достаточно ничьей.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Манчестер Сити»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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