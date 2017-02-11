Хосеп Гвардиола: «Браво – топ-вратарь»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, как он относится к профессиональным качествам Клаудио Браво. Хосеп Гвардила отметил, что Браво один из лучших вратарей в мире.

«Мое мнение о Клаудио остается тем же. Он очень хороший игрок, топ-вратарь. Он один из лучших в мире. Об этом говорит его продолжительная карьера. В Англии футбол более специфический, в котором выполняется много передач с флангов. Но это не отменяет того, что Браво – вратарь топ-уровня. У меня нет сомнений по поводу его качеств», – заявил Гвардиола.

Стоит напомнить, что чилийский голкипер последние два матча оставался на скамейке запасных. В текущем сезон Браво 19 раз выходил в стартовом составе команды, 4 игры отстоял на ноль, а пропустил 25 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian