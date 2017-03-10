Хосеп Гвардиола: «Алонсо будет очень хорошим тренером»

Хосеп Гвардиола высказал свое мнение по поводу завершения карьеры Хаби Алонсо. Главный тренер «Манчестер Сити» отметил, что Хаби будет очень хорошим тренером.

«Мы с Хаби были принципиальными соперниками, когда он выступал за «Реал», и мне очень повезло, что он играл у меня в «Баварии».

Алонсо вернется в скором времени в роли тренера. Он будет очень хорошим тренером. Все, кто с ним работал, все тренеры характеризуют его как замечательного человека и настоящего профессионала.

Хаби – один из лучших полузащитников, что я встречал в жизни. Ему всегда было интересно узнавать больше о футболе, быть вовлеченным, а я очень люблю работать с такими людьми», – заявил Хосеп Гвардиола.

В текущем сезоне Бундеслиги Алонсо провел 19 матчей и забил три гола.

«Манчестер Сити» идет на 3 месте с 56-ю очками и отстает от «Челси» на 10 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»