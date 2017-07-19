Хосеп Гвардиола: «Агуэро и Браво остаются в «Манчестер Сити»

Автор: Владимир Шевелев 0

Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился новостями из команды. Он сообщил, что форвард Серхио Агуэро и голкипер Клаудио Браво не покинут «Сити» в это межсезонье.

«У нас есть варианты по потенциальным новичкам. Но пока сделка не оформлена из уважения к другим клубам я не скажу ни слова. В прошлом сезоне надолго выбыл Габриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение по Агуэро. Это наш игрок, он остается в команде. Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к сезону с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми футболистами», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» начинает сезон в АПЛ игрой с «Брайтоном» в гостях.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Манчестер Сити»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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