Хосе Рейна сообщил партнерам по «Наполи», что покинет команду по окончании сезона

Автор: Евгений Морозов 0

Вратарь Хосе Рейна, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона. Голкипер уже уведомил партнеров по команде, что он собирается уйти.

Это случилось на вечеринке по поводу дня рождения дочери Рейны.

На празднике присутствовали защитники Мариу Руй и Рауль Альбиоль, хавбеки Марек Гамшик и Хосе Кальехон, нападающий Дрис Мертенс.

Как сообщается, Рейна не продлил своей дочери регистрацию не следующий учебный год в Неаполе.

Ранее появлялась информация о том, что во вратаре были заинтересованы «Милан» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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