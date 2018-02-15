Хосе Анхель Сиганда: «Мы раскусили «Спартак»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Хосе Анхель Сиганда ответил на вопросы после победного матча со «Спартаком». Испанский клуб на выезде победил москвичей со счетом 3:1.

— Команда была хорошо настроена, не так ли?

— Как всегда, у нас был план. Мы ожидали решительного натиска и были готовы. Несмотря на результат, наш соперник опытный. Но мы тоже были хитры и раскусили «Спартак».

— Ждали ли вы такого результата?

— Я доволен. Должен сказать, что приезжали ради победы. Рады, что игра завершилась таким результатом.

— Не кажется ли вам, что концентрация и мотивация были решительными в игре команды?

— Да, с самого начала мы были настроены решительно. Первые минуты были непростыми, но ребята знали, что хотели. Поэтому и победили.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»