Хорхе Вальдано: «Роналду против Месси – это битва двух гениев

Автор: Михаил Серебряков 0

Messi and Ronaldo

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о лучших футболистах мира. А также поразмышлял о стоимости Бэйла и Гризманна.

«Ничего из того, что делает Бэйл, не стоит 100 миллионов евро. И этот ценник он носит на своих плечах.

Роналду в мадридском дерби здорово выглядел в плане физики, он действовал по всему фронту атаки. Видно, что он наслаждается большим доверием со стороны тренера.

В битве Криштиану с Месси за звание лучшего игрока мира все есть: «Реал» против «Барселоны», Европа против Южной Америки. Это битва двух гениев

100 миллионов евро за Гризманна? Он лучший нападающий, хороший полузащитник и вносит большой вклад в игру команды в защите. С учетом нынешнего рынка он стоит дешево», – сказал Вальдано.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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