Хорхе Сампаоли станет главным тренером сборной Аргентины

Нынешний наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли рассматривается Ассоциацией футбола Аргентины в качестве основного претендента на пост наставника национальной команды страны. Стороны уже приступили к переговорам.

Как сообщается, 57-летний специалист дал принципиальное согласие Аргентинской футбольной ассоциации при условии, что с ним будет подписан долгосрочный контракт до ЧМ-2022.

О подписании пятилетнего контракта между сторонами будет объявлено на следующей неделе.

Во главе сборной Сампаоли сменит Эдгардо Баусу, под чьим руководством команда по итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира сборная с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице и рискует не попасть в финальную часть турнира, которая пройдет в России.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole