Хорхе Сампаоли: «Решение о своем будущем я приму позднее»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли ответил на вопросы журналистов после матча с командой Франции. Аргентинцы уступили «трехцветным» и завершили выступление на турнире.

— Сборная Аргентины показала худший результат на чемпионатах мира с 2002 года. Вы продолжите свою работу с командой?

— Это болезненный результат. Игроки очень старались, полностью отдали себя на поле, но мы не достигли своей цели на этом турнире. Я очень огорчен результатом. Но сейчас я нахожусь там, где я хотел бы, но свое решение о будущем я приму не сейчас.

— Есть ли поступки, о которых вы жалеете на этом турнире?

— Как я сказал, пока еще рано анализировать ошибки. Я убежден, что они были. Мы знали, чего хотели добиться сегодня. Мы играли с очень быстрой командой, нам удалось перехватить инициативу, но мы быстро упустили преимущество.

— Несколько дней назад вы сказали, что малое количество времени на подготовку к игре не повредит вашей команде. Что думаете сейчас?

— Я убежден, что временной фактор не столь важен. Были определенные ситуации, вынудившие нас потерять контроль над игрой. Нам еще предстоит проанализировать наше выступление, но, как я уже сказал, мы сделаем это позже. Но я не хотел бы искать какие-то оправдания такому результату.

— На каждый матч вы входили с новой схемой и новой расстановкой. Вам трудно было нащупать свою игру на этом турнире?

— На мой взгляд, мы старались адаптироваться под каждую команду. Нам необходимо было побеждать и это была наша ключевая цель. В нашем составе выступает лучший игрок мира и нам необходимо было создавать опасные моменты для него. Искать для него свободное пространство, использовать все, чтобы воспользоваться его сильнейшими сторонами. Но наша команда прошла через серьезные испытания и я хочу поблагодарить своих игроков, которые сделали все возможное, чтобы показать как можно лучший результат. Но, к сожалению, мы не смогли добиться успеха.

— Возможно у вас не сложилась игровая концепция за время подготовки к турниру. Возможно это футбольный провал?

— Мне не нравится слово «провал». Во время каждой тренировки я старался развивать идентичность игры своей команды. Мы знали, что нас ждет встреча с сильным и контратакующим соперником. Мы боролись до конца и почти сравняли счет. Возможно, у нас не была идеальная игра и я бы предпочел увидеть другую игру в исполнении своей команды. Но я убежден, что аргентинский футбол славится своими сильными игроками, нам нужно работать с ними и развивать их талант.

— Для вас это долгосрочный проект?

— У нас был очень волнующий проект, я был окрылен идеей успешного выступления на ЧМ и я верил в возможную победу Аргентины на турнире. Эта неудача закалит меня и сделает меня сильнее. Нам предстоит по-честному проанализировать произошедшее, а уже потом принимать решение относительно будущего.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press