Хорхе Сампаоли — о сборной Чили: «Видалю нужен врач. Он выпивает и не контролирует себя»

Хорхе Сампаоли ныне главный тренер сборной Аргентины. В 2015 году он работал со сборной Чили и раскритиковал текущий состав «Ла Рохи».

«Видаль? Ему нужен врач. Он любит выпивать и не контролирует себя. Мы возвращались из Лимы, он спросил, можно ли открыть бутылку пива, которую он купил в аэропорту. Я сказал ему нет, потому что руководители должны были лететь с нами. С помощью водителя они где-то достали бутылку виски, которую я был вынужден забрать. Я знал, что их вдохновителем был Видаль.

Алексис? Он просыпается в наушниках, на завтраках постоянно сидит в одиночестве и ни с кем не разговаривает.

Гари Медель? Он любит тусоваться и веселиться, но хотя бы больше не выпивает.

Пинилья думает только о вечеринках, когда мы вызываем его в сборную.

Эдуардо Варгас с каждым разом играет все хуже и хуже.

Браво? Он пытается вести команду за собой, но на самом деле лидеры в ней ребята из его банды», – заявил Сампаоли.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»