Хорватский суд снял с Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний

Автор: Владислав Маслов 0

Модрича подозревали в покрывательстве финансовых махинаций Здравко Мамича. Но суд снял с футболиста все обвинения.

Уголовный суд Загреба снял с полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний.

Согласно информации источника, суд не дал никаких конкретных объяснений по данному решению. Отмечается, что хорватская прокуратура сможет обжаловать вердикт суда.

Напомним, хорватский полузащитник обвинялся в лжесвидетельстве в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. По сообщениям СМИ, Модрич якобы солгал о деталях своего трансфера из хорватского клуба в «Тоттенхэм Хотспур» в 2008 году. Также немногим ранее Модрич получил наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения условно за налоговые махинации в Испании. Игрок мог выбирать между тюремным заключением и штрафом в размере € 60 тыс.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Маркизио

«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

Роналду и Модрич

Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич претендуют на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФА

Лука Модрич

Серхио Рамос: «Лука Модрич заслуживает эту награду и получит ее»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 