Хорватский суд снял с Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний

Модрича подозревали в покрывательстве финансовых махинаций Здравко Мамича. Но суд снял с футболиста все обвинения.

Уголовный суд Загреба снял с полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний.

Согласно информации источника, суд не дал никаких конкретных объяснений по данному решению. Отмечается, что хорватская прокуратура сможет обжаловать вердикт суда.

Напомним, хорватский полузащитник обвинялся в лжесвидетельстве в пользу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. По сообщениям СМИ, Модрич якобы солгал о деталях своего трансфера из хорватского клуба в «Тоттенхэм Хотспур» в 2008 году. Также немногим ранее Модрич получил наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения условно за налоговые махинации в Испании. Игрок мог выбирать между тюремным заключением и штрафом в размере € 60 тыс.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters