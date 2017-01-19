Хорватский полузащитник Саммир расторг контракт с «Цзянсу Сунин» и вернулся в загребское «Динамо»

Хорватский полузащитник бразильского происхождения Саммир решил покинуть китайский клуб «Цзянсу Сунин». Игрок вернулся на родину.

Игрок договорился о расторжении контракта с китайцами и решил вернуться в загребское «Динамо», за которое он выступал 7 лет, с 2007 по 2014 год.

«Чувствую огромное удовольствие и гордость, что буду вновь носить майку «Динамо», где я провел лучшие дни своей карьеры. С нетерпением жду возвращения на «Максимир» и новых вызовов», – заявил Саммир.

30-летний футболист был самым высокооплачиваемым футболистом Хорватии, зарабатывая в Китае 6,5 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Vecernij List