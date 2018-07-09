Хорватский футбольный союз отстранил Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в ЧМ-2018

Автор: Михаил Серебряков 0

Хорватия

Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира. Как сообщает официальный сайт организации, Вукоевич выведен из состава делегации.

Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией в серии пенальти защитник Домагой Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг «Слава Украине», адресованный болельщикам киевского «Динамо», за которое футболисты выступали вместе ранее.

Вида избежал дисквалификации за своё поведение. Футболист отделался официальным предупреждением от ФИФА.

Сам хорват, комментируя свои слова, отметил, что «это однозначно не было политическим посланием, а просто благодарность за поддержку из Украины».

Фото: Global Look Press
Источник:  Хорватский футбольный союз

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