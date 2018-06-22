Хорватия разгромила Аргентину, Франция вышла в плей-офф, Фред перешел в «МЮ». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Месси

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 22 июня

Где сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Результаты дня

Хорваты уничтожили сборную Аргентины, Австралия добыла ничью в матче с Данией, Франция обыграла Перу.

3. Сборная России получит 12 млн долларов за выход в плей-офф ЧМ

Также появилась информация о премиальных за выход в четвертьфинал.

4. Юлиан Нагельсманн назначен главным тренером «РБ Лейпциг» с сезона-2019/20

Предстоящий сезон немецкий наставник проведет в «Хоффенхайме».

5. «Ювентус» заключил с Эмре Джаном 4-летний контракт

Немецкий хавбек официально попрощался с «Ливерпулем».

6. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Фредом

Соглашение с бразильцем рассчитано сроком на пять лет.

Фото: Global Look Press

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