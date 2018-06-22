Хорватия разгромила Аргентину, Франция вышла в плей-офф, Фред перешел в «МЮ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 22 июня
Где сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Результаты дня
Хорваты уничтожили сборную Аргентины, Австралия добыла ничью в матче с Данией, Франция обыграла Перу.
3. Сборная России получит 12 млн долларов за выход в плей-офф ЧМ
Также появилась информация о премиальных за выход в четвертьфинал.
4. Юлиан Нагельсманн назначен главным тренером «РБ Лейпциг» с сезона-2019/20
Предстоящий сезон немецкий наставник проведет в «Хоффенхайме».
5. «Ювентус» заключил с Эмре Джаном 4-летний контракт
Немецкий хавбек официально попрощался с «Ливерпулем».
6. «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Фредом
Соглашение с бразильцем рассчитано сроком на пять лет.
Фото: Global Look Press