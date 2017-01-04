Хольгер Бадштубер провел переговоры с «Гамбургом»

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер может сменить один немецкий клуб на другой. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Гамбург», представители которого уже провели переговоры с игроком.

В случае перехода, Бадштубер может занять место Эмира Спахича, которому руководство «Гамбурга» предложило расторгнуть контракт. Договора обоих футболистов истекают летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Бадштубер принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, проведя на поле 28 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild