Хольгер Бадштубер провел переговоры с «Гамбургом»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер может сменить один немецкий клуб на другой. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Гамбург», представители которого уже провели переговоры с игроком.

В случае перехода, Бадштубер может занять место Эмира Спахича, которому руководство «Гамбурга» предложило расторгнуть контракт. Договора обоих футболистов истекают летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Бадштубер принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, проведя на поле 28 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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