Хоккей. Сборная России расколдовала Канаду

Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала со счетом 2:0. Это первая победа команды под руководством Олега Знарка над «кленовыми листьями». Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров и Сергей Плотников.

Игра проходила в московском дворце Парке Легенд. И в этом матче был установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей на этой арене -12680 зрителей!

🚨ГООООООООООООЛ🚨 Никита Нестеров открывает счета в матче! pic.twitter.com/oAGKQwfk1k — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017

«Обычная победа: выиграли, идем дальше. Расколдовали Канаду? Да нет, просто в нужный момент забили голы, — прокомментировал победу Никита Нестеров. — Свою шайбу, конечно, вспомню: ребята в пас хорошо сыграли в большинстве, а я смог пробить вратаря. Канадцы хорошо действовали в двух первых периодах, не давали нам бросать по воротам, поэтому многое не получалось. Но силы на матч с финнами мы найдем».

Главный тренер сборной России Олег Знарок несмотря на победу подверг свою команду критике: «Не знаю, почему, но первый период отыграли отвратительно. Явный недонастрой. В раздевалке сказали об этом, стали неплохо играть. Третий период сыграли в более-менее свою игру. В первом периоде ребята волновались сильно, играли при своих зрителях. Но я думаю, это все же недонастрой».

Есть! Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого Канала со счетом 2:0: ✅ Выстрел Никиты Нестерова — ГОЛ ✅ Илья Ковальчук + Владислав Гавриков = гол Сергея Плотникова ✅ Сумасшедшие сейвы Василия Кошечкина Подробнее ➡ https://t.co/9ULeHNvh37 pic.twitter.com/PYP0FcGlbH — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017

Напомним, что в этом году сборная Канады впервые участвует Еврохоккейтуре, этапом которого является Кубок первого канала. «Кленовые листья» провели два матча: победили Южную Корею (4:2) и уступили Чехии 1:4). Сборная России в первом матче обыграла Швецию 3:1.

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