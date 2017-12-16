Хоккей. Сборная России расколдовала Канаду

Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала со счетом 2:0. Это первая победа команды под руководством Олега Знарка над «кленовыми листьями». Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров и Сергей Плотников.
Игра проходила в московском дворце Парке Легенд. И в этом матче был установлен рекорд посещаемости для хоккейных матчей на этой арене -12680 зрителей!
🚨ГООООООООООООЛ🚨 Никита Нестеров открывает счета в матче! pic.twitter.com/oAGKQwfk1k
— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017
«Обычная победа: выиграли, идем дальше. Расколдовали Канаду? Да нет, просто в нужный момент забили голы, — прокомментировал победу Никита Нестеров. — Свою шайбу, конечно, вспомню: ребята в пас хорошо сыграли в большинстве, а я смог пробить вратаря. Канадцы хорошо действовали в двух первых периодах, не давали нам бросать по воротам, поэтому многое не получалось. Но силы на матч с финнами мы найдем».
💥ГооооооооооооооЛ💥 Сергей Плотников pic.twitter.com/CBhPOa6k5R
— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017
Главный тренер сборной России Олег Знарок несмотря на победу подверг свою команду критике: «Не знаю, почему, но первый период отыграли отвратительно. Явный недонастрой. В раздевалке сказали об этом, стали неплохо играть. Третий период сыграли в более-менее свою игру. В первом периоде ребята волновались сильно, играли при своих зрителях. Но я думаю, это все же недонастрой».
Есть! Сборная России обыграла Канаду в матче Кубка Первого Канала со счетом 2:0:
✅ Выстрел Никиты Нестерова — ГОЛ
✅ Илья Ковальчук + Владислав Гавриков = гол Сергея Плотникова
✅ Сумасшедшие сейвы Василия Кошечкина
Подробнее ➡ https://t.co/9ULeHNvh37 pic.twitter.com/PYP0FcGlbH
— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2017
Напомним, что в этом году сборная Канады впервые участвует Еврохоккейтуре, этапом которого является Кубок первого канала. «Кленовые листья» провели два матча: победили Южную Корею (4:2) и уступили Чехии 1:4). Сборная России в первом матче обыграла Швецию 3:1.