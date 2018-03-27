Хоккей. Овечкин поддержал игроков детского турнира EuroChem Cup-2018

В мае 12 детских хоккейных команд из 9 стран встретятся на ледовой арене дворца спорта «Юбилейный» в городе Новомосковск, Тульской области на турнире Кубок «ЕвроХима». В очередном турнире примут участие юные игроки, не достигшие на момент начала турнира 12 лет.

В этом году в турнире примут участие сразу две новые команды – «Северсталь» из Череповца и команда из города Олбани, США. Также на Кубок «ЕвроХима», как и раньше, приедут команды из Финляндии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Литвы и Эстонии.

Хоккей. Команды из 8 стран готовятся к турниру Eurochem Cup-2018

Дебютантов турнира – команду Albany Сapitals поддержал легендарный российский хоккеист, признанный в НХЛ одним из лучших игроков современности Александр Овечкин. Он пожелал ребятам успехов на российском льду и отметил, что сам участвовал и участвует в подобных турнирах и поэтому знает, что такие соревнования очень важны для становления юных хоккеистов.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» является информационным партнером турнира. Более подробную информацию о турнире можно получить на сайте eurochemhockey.com.

Турнир пользуется поддержкой на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, при этом Министерство иностранных дел Российской Федерации поддерживает EuroChem Cup как важный инструмент культурного обмена между странами. Среди почетных гостей мероприятия будут присутствовать высокопоставленные чиновники из города Новомосковска, Тульской области и Министерства иностранных дел.

Источник: eurochemhockey.com

Фото: eurochemhockey.com

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