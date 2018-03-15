Хоккей. Команды из 8 стран готовятся к турниру Eurochem Cup-2018

Команды из восьми стран приняли участие в жеребьевке международного детского хоккейного турнира EuroChem Cup 2018, в котором примут участие дети в возрасте 10-12 лет. Впервые за шестилетнюю историю, в турнире принимают участие Соединенные Штаты Америки. Новички турнира встретятся на льду с постоянными участниками из Бельгии, Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Швейцарии и России. Турнир, неофициально называемый детским чемпионатом мира, будет проходить с 25 по 30 мая в Ледовом дворце «Юбилейный» в городе Новомосковск Тульской области.

Результаты жеребьевки

Группа А. Северсталь (Череповец, Россия), Espoo Juniors (FIN), Albany (USA)

Группа В. Виктория (Новомосковск, Россия), Antwerp Phantoms (BEL), Хаски (Невиномысск, Россия)

Группа С. Jungadler Mannheim (GER), Klaipeda (LIT), Leysin Sport Academy (SUI)

Группа D. Narva (EST), Ямбург (Кингисепп, Россия), Север (Ковдор, Россия)

Формат соревнований

Команды играют друг с другом внутри своих групп

Победители групп выходят в плей-офф

Призы получат лучшие игроки турнира!

VIP гости

Почетными гостями турнира станут легендарные хоккеисты. Так, в прошлом году турнир поддержали Александр Якушев, Сергей Федоров, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Легенды хоккея вышли на лед вместе с детской командой мира.

Социальная ответственность

Турнир – важная составляющая социального устойчивого развития Компании. Турнир EuroChem Cup был создан в 2013 году, изначально в нём принимали участие команды из регионов присутствия Компании, на сегодняшний день правила проведения турнира позволяют играть всем желающим детским командам из разных стран мира.

Вадим Жерздев, глава администрации города Новомосковск:

— В шестой раз мы принимаем великолепный международный турнир на призы компании «ЕвроХим» и уже можем смело говорить, что это детский чемпионат мира. Смотрите, какая география представлена. Для нас – это праздник, ведь начало турнира совпадает с празднованием дня города. Мы уже не представляем наш город без этого традиционного турнира.

Александр Савенков, исполнительный директор предприятия НАК «Азот»:

— «ЕвроХим инвестирует в такие фантастические события, как этот турнир, чтобы наши дети, наше будущее поколение, выросли, понимая важность спорта и здорового образа жизни. Это инвестиции не только в соревнования или ледовые арены, но и в развитие общества. Создание сообществ вокруг деятельности «ЕвроХима» имеет решающее значение для нашего успеха как бизнеса и важно для благополучия наших сотрудников.

Турнир пользуется поддержкой на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, при этом Министерство иностранных дел Российской Федерации поддерживает EuroChem Cup как важный инструмент культурного обмена между странами. Среди почетных гостей мероприятия будут присутствовать высокопоставленные чиновники из города Новомосковска, Тульской области и Министерства иностранных дел.

Источник: eurochemhockey.com

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