Александр Зуев: «Хочу играть только в Европе, в топ-чемпионате»

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов». 20-летний футболист рассказал о космических испанцах, мотиваторе Каррере и планах на будущее.

«Много ли было вариантов c арендой? Три. Но именно «Крылья» больше всех были во мне заинтересованы. Поэтому сразу принял их предложение. С главным тренером, думаю, обстоятельный диалог еще впереди. Пока нужно адаптироваться в команде. Коллектив хороший, ребята тепло приняли, все помогают. Хочу выйти на новый уровень, для этого нужно прибавить в завершении атак, в первую очередь. Все же смотрят на статистику.

В Казахстане до сих пор вспоминают нашу победу на юношеском Евро. Хотя уже сколько лет прошло. Еще была победа во второй лиге со «Спартаком-2». Там все более по-взрослому было. Но Евро – пока что главное достижение в карьере. Что запомнилось на тех турнирах? Испанцы. Их техника, владение мячом – это вообще космос. Очень отличается от того, что у нас. Марко Асенсио, например, сейчас играет за мадридский «Реал», в Суперкубке забивает в «девятки». Казалось бы, недавно против него играл.

За счет чего испанцы так прогрессируют? Система подготовки правильная, молодых грамотно подводят. Плюс менталитет. Они более раскрепощенные. Например, когда мы были на Евро, у нас был определенный режим – это можно, это нельзя. На солнце лучше не выходить, чтобы не свариться. В море ни разу так и не искупались, в основном просто по номерам сидели. А смотрим на испанцев – каждый день на пляж ходят, с полотенцами. Веселые такие, до часу ночи в карты играют. Наверное, эта раскрепощенность им и на поле помогает.

Как попал в дубль «Спартака»? Когда мне было 12 лет родители вместе со мной переехали в Россию, в Челябинск. А через два года я попал в школу «Чертаново» в Москве. Наша команда 1996 года рождения сильная была – трижды выигрывали чемпионат России. На каждом турнире признавался лучшим игроком или полузащитником. Вдобавок в тот год со сборной выиграли Евро – ко всем ребятам был большой интерес. Мной еще ЦСКА интересовался, но игра «Спартака» больше импонировала. В детстве очень нравилась игра Романа Павлюченко. Да и за два года до перехода решил, что если будет предложение «Спартака», то приму его.

Мурат Якин запомнился доверием к молодым игрокам. Он и его помощники часто с нами говорили, объясняли какие-то моменты. В итоге Якин дал дорогу в большой футбол мне, Давыдову, Кротову, Тимофееву, Самсонову. Мы получили некоторую уверенность, поняли, что можем играть на таком уровне.

Самый яркий момент для меня за то время, что я в «Спартаке»? Выход на замену в матче с «Динамо», когда мы с ребятами перевернули игру, победили 3:2. Еще хет-трик с «Соколом» за 20 минут за «Спартак-2». И выход на замену с «Амкаром», когда опять помог перевернуть игру, поучаствовал в голе.

Аленичев как тренер дал мне уверенность в себе. Доверие. Почти каждый матч при нем играл, был в тонусе. Каррера очень сильный тренер в плане мотивации. Постоянно говорил: «Я рассчитываю на каждого из вас». И это были не пустые слова. В итоге при нем я все-таки выходил на замену. И в основном составе выходил, но у него другая специфика – итальянская. Больше тактики, бега. У Аленичева – больше работы, направленной на контроль мяча. На сборах нагрузка приличная – много бега, тренажерного зала. Но самые тяжелые сборы в моей карьере были при Якине. Я тогда месяц-полтора пропустил из-за травмы, поэтому физически был абсолютно неготовым. А сразу пошли серьезные нагрузки, йо-йо-тесты…

За те годы, что я в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются. Это заслуга и Аленичева, и Карреры.

Интерес со стороны «Эспаньола» и «Лейпцига»? В будущем, конечно, хочу играть только в Европе. Думаю, это цель любого футболиста – оказаться в топ-чемпионате. Какой мне больше нравится? Испанский. Из-за техники игроков. Конечно, готов поехать в клуб-середняк. Для начала так и надо, чтобы себя проявить и только потом думать о более сильном клубе.

Над игрой за сборную Казахстана не задумывался, потому что мне предложений не поступало. Да и смысл об этом сейчас думать? Цели надо постепенно ставить», — рассказал Александр Зуев.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт