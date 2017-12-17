ЦСКА хочет приобрести Эммануэля Эменике

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Эммануэль Эменике

Форвард «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике, ранее выступавший за московский «Спартак», может вернуться в Россию. Греческая пресса утверждает, что нападающим интересуется ЦСКА.

В нынешнем сезоне Эменике сыграл за «Олимпиакос» 10 встреч и забил 4 гола. Несмотря на это, клуб рассматривает варианты с продажей или арендой нигерийца, хочет расстаться с игроком, так как он часто травмируется и получается при этом высокую зарплату. У ЦСКА, в свою очередь, имеется острая потребность в центральном нападающем.

Эммануэль Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, записав на счет 21 мяч в 42 матчах Премьер-лиги, после чего перешел в «Фенербахче». Летом 2017-го 30-летний форвард подписал двухлетнее соглашение с «Олимпиакосом».

Фото: Global Look Press
Источник: Gazzetta.gr

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