«Манчестер Сити» хочет купить Антуана Гризманна за 75 миллионов фунтов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити». Этим летом француз может переехать в Англию.

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Сам Пеп Гвардиола заинтересован в нападающем.

Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Другим претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед». «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail