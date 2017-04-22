«Манчестер Сити» хочет купить Антуана Гризманна за 75 миллионов фунтов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити». Этим летом француз может переехать в Англию.

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Сам Пеп Гвардиола заинтересован в нападающем.

Контракт француза  с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Другим претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед». «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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