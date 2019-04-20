ХК ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, «Анжи» дома уступил «Ахмату», Яя Туре может продолжить карьеру в России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 апреля.
1. ХК ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина
«Армейцы» стали первыми в истории КХЛ, кто по итогам одного сезона выиграл и регулярный чемпионат, и плей-офф.
2. Премьер-лига. 24-й тур. «Анжи» в Каспийске проиграл «Ахмату»
Грозненцы благодаря этой победе временно поднялись на 7-е место.
3. Яя Туре может продолжить карьеру в России
Агент ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что игрок может оказаться в российском клубе.
4. Появилось полное видео нападения Александра Кокорина и Павла Мамаева на Дениса Пака
Запись потасовки длится 12 минут. Теперь она есть в открытом доступе.
5. 20 апреля. 21:45. «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Смотрите видеотрансляцию матча чемпионата Испании на сайте еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press