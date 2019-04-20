ХК ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, «Анжи» дома уступил «Ахмату», Яя Туре может продолжить карьеру в России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 апреля.

1. ХК ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

«Армейцы» стали первыми в истории КХЛ, кто по итогам одного сезона выиграл и регулярный чемпионат, и плей-офф.

2. Премьер-лига. 24-й тур. «Анжи» в Каспийске проиграл «Ахмату»

Грозненцы благодаря этой победе временно поднялись на 7-е место.

3. Яя Туре может продолжить карьеру в России

Агент ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что игрок может оказаться в российском клубе.

4. Появилось полное видео нападения Александра Кокорина и Павла Мамаева на Дениса Пака

Запись потасовки длится 12 минут. Теперь она есть в открытом доступе.

5. 20 апреля. 21:45. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Смотрите видеотрансляцию матча чемпионата Испании на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею