Хихонский «Спортинг» готов арендовать Ласина Траоре

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Траоре

По сообщениям СМИ, Ласина Траоре продолжит карьеру в хихонском «Спортинге». Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о трансфере Траоре.

Переезд Траоре в Испанию становится все ближе. Как сообщают СМИ, нападающий уже прибыл в Хихон для оформления сделки. Также сообщается, что «Спортинг» хочет арендовать футболиста за 1 миллион евро.

«Как только мы подпишем контракт, я обо всем сообщу», — ранее сообщал Дмитрий Селюк.

Отметим, что права на игрока принадлежат «Монако».

Траоре провел 14 матчей в текущем сезоне РФПЛ. 5 раз Ласина поражал ворота соперников. ЦСКА идет на 3 месте с 32-мя очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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