Хихонский «Спортинг» готов арендовать Ласина Траоре

По сообщениям СМИ, Ласина Траоре продолжит карьеру в хихонском «Спортинге». Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о трансфере Траоре.
Переезд Траоре в Испанию становится все ближе. Как сообщают СМИ, нападающий уже прибыл в Хихон для оформления сделки. Также сообщается, что «Спортинг» хочет арендовать футболиста за 1 миллион евро.
«Как только мы подпишем контракт, я обо всем сообщу», — ранее сообщал Дмитрий Селюк.
Отметим, что права на игрока принадлежат «Монако».
Траоре провел 14 матчей в текущем сезоне РФПЛ. 5 раз Ласина поражал ворота соперников. ЦСКА идет на 3 месте с 32-мя очками.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс