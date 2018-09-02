Хет-трик Чалова, победа «Краснодара» над чемпионом, состав Турции против России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 сентября.

1. «Крылья Советов» победили «Анжи», ЦСКА разгромил «Урал», «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» на последних минутах

Премьер-лига. 6-й тур

2. Выиграв Азиатские игры, игроки сборной Южной Кореи получат освобождение от армии

Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, все решилось в овертайме.

3. Деяну Ловрену не понравилось, что Серхио Рамоса признали лучшим защитником прошлого сезона ЛЧ

О присуждении испанскому игроку награды стало известно 30 августа.

4. Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба «Джамшедпур»

38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировочному процессу.

5. Стал известен состав сборной Турции на матч с Россией

7 сентября турки сыграют с россиянами.

Фото: Сергей Дроняев

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