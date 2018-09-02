Хет-трик Чалова, победа «Краснодара» над чемпионом, состав Турции против России. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0
РФПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:3. Москва. «Арена ЦСКА». 21 июля 2017 г.
Федор Чалов пытается ускользнуть от Дмитрия Баринова

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 сентября.

1. «Крылья Советов» победили «Анжи», ЦСКА разгромил «Урал», «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» на последних минутах

Премьер-лига. 6-й тур

2. Выиграв Азиатские игры, игроки сборной Южной Кореи получат освобождение от армии

Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, все решилось в овертайме.

3. Деяну Ловрену не понравилось, что Серхио Рамоса признали лучшим защитником прошлого сезона ЛЧ

О присуждении испанскому игроку награды стало известно 30 августа.

4. Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба «Джамшедпур»

38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировочному процессу.

5. Стал известен состав сборной Турции на матч с Россией

7 сентября турки сыграют с россиянами.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Спартак» проиграл ПАОКу, Тибо Куртуа стал игроком «Реала», форвард латвийского клубы был похищен. Главные новости дня

Жерар Пике

«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

погребняк

Павел Погребняк перешел в «Урал», Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 