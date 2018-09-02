Хет-трик Чалова, победа «Краснодара» над чемпионом, состав Турции против России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 сентября.
1. «Крылья Советов» победили «Анжи», ЦСКА разгромил «Урал», «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом» на последних минутах
Премьер-лига. 6-й тур
2. Выиграв Азиатские игры, игроки сборной Южной Кореи получат освобождение от армии
Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, все решилось в овертайме.
3. Деяну Ловрену не понравилось, что Серхио Рамоса признали лучшим защитником прошлого сезона ЛЧ
О присуждении испанскому игроку награды стало известно 30 августа.
4. Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба «Джамшедпур»
38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировочному процессу.
5. Стал известен состав сборной Турции на матч с Россией
7 сентября турки сыграют с россиянами.
Фото: Сергей Дроняев